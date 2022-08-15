Bordo-mavililer, geride kalan 139 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 53 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 192 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

Turu geçerse 2. kez

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 139 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 139 maçın performans tablosu şöyle: