İlk yarının öne çıkan anları

GOL! 3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

GOL! 21. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan, kaleyi çapraz gören yerden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 31. dakikada topu başına geçen Ghezzal takımını 3 farklı öne geçirdi: 0-3

KIRMIZI KART! 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

GOL! 45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Beşiktaş ceza sahası yayı dışında Fernandes'in müdahalesi sonrası Targhalline yer kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde tamamladı.

Ersan Destanoğlu skoru belirledi

80. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın arka direğe ortaladığı topa Efkan Bekiroğlu kafayla vurdu. Beşiktaş defansı topu kale dibinden uzaklaştırdı.

GOL! 81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın sol kanttan ceza sahası köşe yakınında içeriye gönderdiği topa Saiss'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

87. dakikada sağ kanattan Alanyasporlu Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Erencan Yardımcı kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

GOL! 89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Fernandes'in ceza sahasında Zinedine'ye müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias takımına beraberliği getirdi: 3-3

94. dakikada orta sahadan Efkan Bekiroğlu'nun gönderdiği ara pasta Erencan Yardımcı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada vuruşunda kaleci Ersan Destanoğlu gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-3 berabere bitti.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline (Dk. 60 Lusamba), Fer (Dk. 60 Doumbia), Tayfur Bingöl (Dk. 60 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 78 Erencan Yardımcı)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 81 Kenan Karaman), Salih Uçan (Dk. 46 Necip Uysal), Fernandes, Ghezzal (Dk. 46 Boyd), N'Koudou (Dk. 46 Montero), Weghorst

Goller: Dk. 3. N'Koudou, Dk. 21 Salih Uçan, Dk. 31 Ghezzal (penaltı) (Beşiktaş), Dk. 45+3 Efkan Bekiroğlu, Dk. 81 Saiss (Kendi kalesine), Dk. 89 Candeias (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 N'Koudou, Dk. 19 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 27 Fer, Dk. 41 Fatih Aksoy, Dk. 64 Candeias (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 37 Emrecan Uzunhan (Beşiktaş)