Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra derbisinde kazanan yok
İngiltere Premier Lig'in 2'nci hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Thomas Tuchel ile Antonio Conte, aralarındaki tartışma sebebiyle kırmızı kart gördü.
Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.
Chelsea, 19'uncu dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68'inci dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı.
Maçın 77'nci dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6'ncı dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.
İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sebebiyle kırmızı kart gördü.
Premier Lig'deki günün diğer maçında, Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 yendi.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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