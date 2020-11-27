Bordo mavili ekip yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a üç puanı getiren golü 45+1. dakikada frikikten Lewis Baker kaydetti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonspor'da Pereira ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başkent ekibi bu yenilgi ile 2 puanla 21. ve son sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini de alarak puanını 12'ye yükseltti.

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada Abdülkadir Ömür’ün orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ekuban'ın şutu auta gitti.

44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 45+1. dakikada Baker'ın kullandığı müthiş serbest vuruş tam köşeden ağlarla buluştu.0-1

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.

88. dakikada Pinto'nun yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

90+3. dakikada Emre Güral'ın ceza yayının dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır, topu soluna uzanarak kurtardı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan (Dk. 74 Luka Adzic), Lobjanidze (Dk. 69 Joseph Paintsil), Voca (Dk. 74 Şahverdi Çetin), Alper Potuk (Dk. 69 Emre Güral), Borven (Dk. 59 Jonathan Bolingi)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Bilal Başaçıkoğlu), Afobe (Dk. 73 Jorge Djaniny).

Sarı kartlar: Dk. 5 Zvonimir Sarlija, Dk. 21 Stelios Kitsiou (MKE Ankaragücü) Dk. 71 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90+3 Djaniny (Trabzonspor)

Gol: Dk. 45+1 Lewis Baker (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)