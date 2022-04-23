Trabzonspor Adana Demirspor karşısında
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, lider Trabzonspor'un konuk ediyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
7. dakikada Stefano Denswil, penaltıdan attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor'da Cornelius 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Avrupa iddiasını sürdüren 52 puanlı Adana Demirspor, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yaralarını taraftarı önünde sarmak istiyor.
73 punalı lider Trabzonspor, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Ligdeki son 4 maçını kazanamamasına karşın kupadaki Yukatel Kayserispor galibiyetiyle moral bulan bordo mavililer, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavililer 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez
Adana Demirspor: Arijanet Muric, Samet Akaydın, Svensson, Simon Deli, Rassoul, Akintola, Bjarnason, Vargas, Gökhan İnler, Assombalonga, Yunus Akgün.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Denswil, Peres, Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Edin Visca, Cornelius, Jean Kouassi.
Sarı kart: Dk. 3 Simon Deli (Adana Demirspor)
Goller: Dk. 7 Peres (penaltıdan), Dk. 12 Cornelius (Trabzonspor)
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