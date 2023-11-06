Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.11.2023 11:41

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrarı yakalıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibi karşısında 26 yıl sonra deplasmanda galip gelen Trabzonspor, son yıllarda istikrarı Abdullah Avcı ile yakalıyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrarı yakalıyor

Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesiyle elde etmeye başladı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2,33 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki iki döneminde 95 lig karşılaşması oynarken, bu maçlarda 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde iki dönemdeki lig maçlarında toplam 2 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.

Trabzonspor ligde Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra yendi
Trabzonspor ligde Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra yendi

Takımı yükselişe geçirdi

Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, Fenerbahçe'yi 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

İlk gelişinde de çıkışa geçirmişti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk göreve geldiği dönemde çıkışa geçmişti.

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kalarak ilk 8 haftada 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligde dördüncü sıraya tırmanarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın ilk ve ikinci gelişindeki 3'er lig maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp aynı başlangıcı yaptı.

ETİKETLER
Trabzonspor Abdullah Avcı
Sıradaki Haber
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonun grup mücadelesi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
İsrail bu kez su deposunu vurdu
12:22
'Sevgi ve Merhamet Timleri' yaşlıların yardımına koşuyor
12:16
Cumhuriyet'in 100. yılında açılan okullara tabela asılacak
12:16
Gazze'de mezarlıklar yetmiyor: Boş araziler toplu mezara dönüştü
12:02
GAP, Türkiye ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor
11:51
Hayvancılığa hobi olarak başladı; sürü sahibi oldu
Hobi olarak 3 keçiyle hayvancılığa başlayan kadın mimar sürü sahibi oldu
Hobi olarak 3 keçiyle hayvancılığa başlayan kadın mimar sürü sahibi oldu
FOTO FOKUS
İsrail bu kez su deposunu vurdu
İsrail bu kez su deposunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ