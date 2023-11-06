Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonun grup mücadelesi başlıyor

Türk temsilcileri, son 12 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu.
2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk kez kupayı müzesine götürürken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.
Vakıfbank şampiyonluk kupasını iki kez kaldırdı
2013 yılında yeniden İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, şampiyon olarak kupayı ikinci kez kaldırmayı başardı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, finalde Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de son buldu.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise şampiyonluk kupasının sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu ve Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'de de kupayı müzesine götürdü.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. 2021'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'in kazandığı kupayı son iki sezonda ise (2022, 2023) VakıfBank rakiplerine kaptırmadı.
63 sezonda 26 takım şampiyonluk yaşadı
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 63 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupanın sahibi oldu.
En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
Öte yandan kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci sırada bulunurken, Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de üçer şampiyonluk elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
Yıl Takım Ülke
1961 Dinamo Moskova SSCB
1962 Bruvestnik Odesa SSCB
1963 Dinamo Moskova SSCB
1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan
1965 Dinamo Moskova SSCB
1966 CSKA Moskova SSCB
1967 CSKA Moskova SSCB
1968 Dinamo Moskova SSCB
1969 Dinamo Moskova SSCB
1970 Dinamo Moskova SSCB
1971 Dinamo Moskova SSCB
1972 Dinamo Moskova SSCB
1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan
1974 Dinamo Moskova SSCB
1975 Dinamo Moskova SSCB
1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya
1977 Dinamo Moskova SSCB
1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya
1979 CSKA Sofya Bulgaristan
1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya
1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1984 CSKA Sofya Bulgaristan
1985 ADK Almatı SSCB
1986 CSKA Moskova SSCB
1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1991 Mladost Zagreb Yugoslavya
1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1993 Parmalat Matera İtalya
1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1996 Parmalat Matera İtalya
1997 Foppapedretti Bergamo İtalya
1998 OK Dubrovnik Hırvatistan
1999 Foppapedretti Bergamo İtalya
2000 Foppapedretti Bergamo İtalya
2001 Volley Modena İtalya
2002 RC Cannes Fransa
2003 RC Cannes Fransa
2004 Tenerife Marichal İspanya
2005 Foppapedretti Bergamo İtalya
2006 Sirio Colussi Perugia İtalya
2007 Foppapedretti Bergamo İtalya
2008 Colussi Perugia İtalya
2009 Volley Bergamo İtalya
2010 Volley Bergamo İtalya
2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE
2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE
2013 VakıfBank TÜRKİYE
2014 Dinamo Kazan Rusya
2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE
2016 Pomi Casalmaggiore İtalya
2017 VakıfBank TÜRKİYE
2018 VakıfBank TÜRKİYE
2019 Igor Gorgonzola İtalya
2020-
2021
Imoco Volley İtalya
2022 VakıfBank TÜRKİYE
2023 VakıfBank TÜRKİYE