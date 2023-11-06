Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 64. sezonun grup mücadelesi başlıyor

Türk temsilcileri, son 12 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, ilk kez kupayı müzesine götürürken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

Vakıfbank şampiyonluk kupasını iki kez kaldırdı

2013 yılında yeniden İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, şampiyon olarak kupayı ikinci kez kaldırmayı başardı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, finalde Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de son buldu.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise şampiyonluk kupasının sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu ve Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final'de de kupayı müzesine götürdü.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. 2021'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'in kazandığı kupayı son iki sezonda ise (2022, 2023) VakıfBank rakiplerine kaptırmadı.

63 sezonda 26 takım şampiyonluk yaşadı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 63 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupanın sahibi oldu.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci sırada bulunurken, Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de üçer şampiyonluk elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl Takım Ülke

1961 Dinamo Moskova SSCB

1962 Bruvestnik Odesa SSCB

1963 Dinamo Moskova SSCB

1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan

1965 Dinamo Moskova SSCB

1966 CSKA Moskova SSCB

1967 CSKA Moskova SSCB

1968 Dinamo Moskova SSCB

1969 Dinamo Moskova SSCB

1970 Dinamo Moskova SSCB

1971 Dinamo Moskova SSCB

1972 Dinamo Moskova SSCB

1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan

1974 Dinamo Moskova SSCB

1975 Dinamo Moskova SSCB

1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya

1977 Dinamo Moskova SSCB

1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya

1979 CSKA Sofya Bulgaristan

1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya

1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1984 CSKA Sofya Bulgaristan

1985 ADK Almatı SSCB

1986 CSKA Moskova SSCB

1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya

1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB

1991 Mladost Zagreb Yugoslavya

1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya

1993 Parmalat Matera İtalya

1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya

1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya

1996 Parmalat Matera İtalya

1997 Foppapedretti Bergamo İtalya

1998 OK Dubrovnik Hırvatistan

1999 Foppapedretti Bergamo İtalya

2000 Foppapedretti Bergamo İtalya

2001 Volley Modena İtalya

2002 RC Cannes Fransa

2003 RC Cannes Fransa

2004 Tenerife Marichal İspanya

2005 Foppapedretti Bergamo İtalya

2006 Sirio Colussi Perugia İtalya

2007 Foppapedretti Bergamo İtalya

2008 Colussi Perugia İtalya

2009 Volley Bergamo İtalya

2010 Volley Bergamo İtalya

2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE

2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE

2013 VakıfBank TÜRKİYE

2014 Dinamo Kazan Rusya

2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE

2016 Pomi Casalmaggiore İtalya

2017 VakıfBank TÜRKİYE

2018 VakıfBank TÜRKİYE

2019 Igor Gorgonzola İtalya

2020-

2021

Imoco Volley İtalya

2022 VakıfBank TÜRKİYE

2023 VakıfBank TÜRKİYE