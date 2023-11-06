Futbol hakemi Onur Bingöl 8. kez hayat kurtardı

Osmaniye'de maç sırasında dili boğazına kaçan kaleci, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İskenderunspor ile İnegölspor, Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere düşen İskenderunspor kalecisi Emirhan Seçkin'in dili boğazına kaçtı.

Yerde hareketsiz kalan Seçkin'e ilk müdahaleyi, orta kalem Onur Bingöl yaparak, oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Seçkin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Maçın hakemi hayatımı kurtarmış"

İskenderunspor Mehmet Kurt Tesisleri'nde kulüp doktorları tarafından müşahede altına alınan Seçkin, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Seçkin, mücadele sonrası yaşananları hatırlamadığını aktadı.

"Tam olarak olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. En son ambulansta gözlerimi açtığımda gördüğüm birkaç şeyi hatırlıyorum. Maçın hakemi Onur Bingöl sanırım hayatımı kurtarmış. Kendisine teşekkür ediyorum.”

Onur Bingöl o anları anlattı

Futbol hakemi Onur Bingöl de, yere yığılan kaleci Emircan'a yaptığı müdahaleyi anlattı. Bingöl, 14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlattı.

"Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu."

Hakemin ilk yardımı sayesinde nefes almaya başlayan Emircan, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

[Futbol hakemi Onur Bingöl (soldan üçüncü)]

TFF'den kaleci Emircan için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki maçta dili boğazına kaçan İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz."