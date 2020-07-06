Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzon’da galibiyet coşkusu
[Fotoğraf: DHA]
Trabzonspor’un, Süper Ligin 30. haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
Etiketler: Trabzonspor galibiyet coşkusuSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 00:39
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