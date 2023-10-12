Tour of Türkiye Marmaris-Bodrum etabını Nico Denz kazandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci etabına 24 takımdan, 141 bisikletçi katıldı.

Tour of Türkiye'nin 180,6 kilometre ile en uzun ikinci etabında bisikletçiler, Marmaris'ten başladıkları yarışta Çetibeli, Gökçe, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Güvercinlik'ten geçerek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da finiş yaptı.

Son anları büyük heyecana sahne olan yarışı, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından Nico Denz ilk sırada bitirdi. Alman bisikletçi, 4.26.27'lik dereceye imza attı.

Denz'i takım arkadaşı Büyük Britanyalı Matthew Walls ile Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol izledi.

Mayolar

TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliğini sürdürdü. Yarınki Bodrum-Selçuk etabında da Lutsenko, genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu taşıyacak.

Bu yıl 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırdı. TUR'un 6. etabında yarın bu mayoyu İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi giyecek.

Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Lutsenko'da kaldı. Kazak bisikletçi, yarın turkuaz mayoyu giyeceği için kırmızı mayo, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine'da olacak.

Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da olan Türkiye güzellikleri liderinin taşıdığı beyaz mayo ise Almanya temsilcisi Bike AID'in Eritreli bisikletçisi Dawid Yemane'ye geçti.

Adını "Mehmet Şampiyonbisiklet" yaptı

Türk vatandaşlığına geçen Fransız bisikletçi Gabriel Müller, Mehmet Şampiyonbisiklet adını aldı.

Yeni Zelanda'nın Global 6 takımında pedal çeviren 37 yaşındaki bisikletçi, yaklaşık 6 ay önce Türk vatandaşlığına geçti. İsim olarak Mehmet'i seçen tecrübeli sporcu,, soyadını ise Şampiyonbisiklet olarak değiştirdi.

Fransız asıllı bisikletçi, Tour of Türkiye'de yeni adıyla mücadele ediyor.

Sıradaki durak Selçuk

TUR 2023'ün altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı yapılacak.

Yarışın en uzun etabında bisikletçiler, 193,3 kilometre pedal çevirecek. Saat 11.45'te Bodrum Kalesi'nden start alacak sporcular, Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaşacak.

Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek dünyanın en iyi bisikletçileri, yaklaşık son 30 kilometrede 3 kez tırmanış ve iniş yapacak. Sporcular, yarın, 410 metre rakımlı Meryem Ana'da tırmanış finişi gerçekleştirecek.

Yollar kapanacak

TUR 2023'ün 6. etabı için yarın birçok yolda trafiğe izin verilemeyecek.

Bodrum'dan başlayacak yarışta Müftü Yakup Önes, Neyzen Tevfik ve Cevat Şakir, Atatürk, Dr. Mümtaz Ataman caddeleri çift, D330 katılım kavşağı ile Milas kavşağı arası tek yönde trafiğe kapalı olacak.

Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'yi takip edecek parkurda birçok yol da trafiğe kapatılacak.

Nico Denz: Bugün bu galibiyet, sezonu iyi çalışarak geçirdiğimi gösteriyor

Tour of Türkiye beşinci etabın kazananı Alman bisikletçi Nico Denz, TUR'u ve Türkiye'yi övdü.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımının 29 yaşındaki sporcusu, farklı planları olmasına rağmen gelişmelerin ardından etap zaferine ulaştığını aktardı.

"Türkiye Turu'nda bir etap galibiyeti bekliyordum ama o bugün değildi. Başka planlarımız vardı. Bugün görevim Matthew Walls'u çekmek ve genel klasmandaki durumumuzu güvence altında tutmaktı. Ancak final bölümü o kadar teknikti ki önde olmak daha avantajlı hale geldi. Benim adıma bu sprint finişini kazanmak harika oldu. Son çıkışta Patrick Konrad ve Matthew Walls benimleydi. Son 1 kilometredeki finiş temposu da bana çok uygundu. Sonrasında sürekli sağa ve sola dönüşler şeklinde Matthew ile devam ettik. Kimse bizi geçemedi."

Denz, İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) iki etap zaferi aldığını hatırlattı.

"Giro'da etap galibiyeti için yıllardır bekliyorum. Genelde genç yaş grupları arasında kazanmaya alışkınım. Ancak profesyoneller arasında bu hiç kolay değil. Çok çalışmak lazım. Takım arkadaşlarım için çalışmak tabii ki çok keyifli ama gördüm ki kendim de yarış kazanabiliyorum. Her zaman etap galibiyetine gidemiyorsunuz. Çünkü takım adına daha büyük hedefler var. Giro d'Italia'daki 2 etap galibiyeti kendime olan güvenimi artırdı. Bugün bu galibiyet, sezonu iyi çalışarak geçirdiğimi gösteriyor. Giro ve La Vuelta'da formumun en yüksek noktalarını gördüm. Sezon sonuna kadar bunu sürdürmüş olmam çok güzel."

Nico Denz, TUR ve Türkiye hakkında övgüde bulundu.

"Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir ülkede yarışıyoruz. Coğrafya çok güzel, oteller deniz kenarında. Her şey mükemmel. İkinci etap sonrasında denize bile girdim. Sadece dün yaptığım kaçıştan sonra bugün çok yorgundum. Yarın toparlanmayı umuyorum."

Alexey Lutsenko: Öncelikli hedefim turkuaz mayoyu korumak

Tour of Türkiye genel klasman liderliğini elinde tutan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, yarışı değerlendirdi.

"Bugün etabın sonuna doğru kafa rüzgarı olacağını biliyorduk. Bana hizmet eden çok büyük bir takımım vardı. Sonuna kadar sakin kalabilmek için onlara ihtiyacım vardı. Yarıştan önce takım toplantısında 5 dakikadan az olacak şekilde kaçış grubu varsa bırakmaya karar verdik. Fark ettik ki Alpecin ve Bora takımları sprint finişi yapma niyetindeydi. Çok fazla endişelenmedim."

Lutsenko, yarın koşulacak Bodrum-Selçuk etabıyla ilgili konuştu.

"Yarın hikaye daha farklı olacak. Benim için güzel bir etap oldu. Bodrum-Selçuk etabını 2018'de kazanmıştım. Yine önlerde kalmaya çalışacağım. Kendimi iyi hissedersem bir etap galibiyeti için saldırabilirim. Ancak öncelikli hedefim turkuaz mayoyu korumak."