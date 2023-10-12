Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.10.2023 17:40

Nenad Bjelica: Bu şekilde bittiği için üzgünüm

Trabzonspor’dan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica, “Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Trabzonspor'da teknik direktör olmak büyük bir onurdu” dedi.

Nenad Bjelica: Bu şekilde bittiği için üzgünüm

Trabzonspor’da lige kötü bir başlangıç yapan ve resmi olarak bugün yolların ayrıldığı teknik direktör Nenad Bjelica sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Yönetimin talebiyle sözleşmesi feshedilen Hırvat teknik adam, taraftarlara yönelik mesaj yayınladı.

"Bu büyük kulübün yedek kulübesinde geçirdiğim aylardaki desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her anından ve her maçından keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde gibi hissettim. Geri kalan süreçte herkese başarılar diliyorum."

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı

"Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm"

Trabzonspor’da toplam 16 müsabakada görev alabilen Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’de teknik adamlardan kolay vazgeçildiğini söyledi.

Hırvat hoca, Trabzonspor’da çalışmış olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

"Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama futbol böyle. Şimdi yeni maceralara hazırım."

"Önce teknik direktörler bedel öder"

Bjelica, takımın kötü gidişatı nedeniyle bedel ödediğini belirtti.

"Futbolda önce teknik direktörler bedel öder. Beşiktaş maçında sonra büyük bir coşku vardı. Sıradaki maçta 89 dakika boyunca öndeydik ama kaybettik. Adana'daki yenilgiden sonra ayrılık için el sıkıştık. Futbolda antrenörler en kolay vazgeçilenlerdir. Türkiye'de ise bu daha da hızlı. Yani 8 haftada 9 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü, bize yenilene kadar 24 maçtır yenilmiyordu. 1-2 mağlubiyetten sonra gönderildi. Türkiye'de güvende olan teknik direktörler Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un hocaları."

"Bazo görüşmeler oldu"

Hırvat çalıştırıcı, Glasgow Rangers’tan tekfil aldığına yönelik iddialar için d konuştu.

"Türkiye'den ayrılığım kesinleştikten sonra bazı görüşmelerim oldu. Detaylara girmek istemiyorum. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz."

ETİKETLER
Nenad Bjelica Trabzonspor
Sıradaki Haber
Hentbolda Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımı mücadele edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:58
Bakan Yumaklı: Silvan Barajı Babakaya İletim Tüneli projemizi başlatıyoruz
18:13
Türk Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı
18:07
İzmir ve Aydın'da bazı yollar kapanacak
17:49
Yargıtay Başkanı Akarca: Denizcilikteki hukuki sorunlara çözüm gerekli
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ