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Spor
TRT Haber 12.10.2023 11:05

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı
[AA arşiv]

Hırvat teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bjelica'ya fesih tazminatı olarak bu sezonki alacağı ödenecek.

52 yaşındaki çalıştırıcıya bu tutar da 2 taksit hâlinde ödenecek. Nenad Bjelica, geçtiğimiz sezonun bitimine 8 hafta kala Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.

Oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Hırvat futbol adamı, bordo mavililerin başında 16 maça çıkıp 8 galibiyet ve 8 de mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın yerine teknik direktörlüğe yeniden Abdullah Avcı'nın getirilmesi bekleniyor.

Anlaşmaya varılan Avcı ile ilgili resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacak..
 

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