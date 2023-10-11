Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 11.10.2023 12:25

Galatasaray'da Davinson Sanchez beğeni topladı

Galatasaray'da Davinson Sanchez, gösterdiği performansla beğeni topladı. Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez beğeni topladı
[Fotograf: AA]

Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, stopere tek takviyeyi ise Davinson Sanchez ile yaptı.

Kolombiyalı futbolcu, 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edildi. 27 yaşındaki futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Davinson Sanchez bu sezon 3'ü lig, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Kolombiyalı oyuncu, Manchester United deplasmanında 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Sanchez, ligdeyse Bitexen Antalyaspor karşısında Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli savunmacı, sarı kırmızılı ekipte oynadığı son iki maçta 3 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

Diğer yandan Davinson Sanchez, başarılı grafiğiyle Nelsson'u gölgede bıraktı. Kolombiyalı oyuncunun takıma katılmasının ardından, Danimarkalı futbolcu yedek kulübesine çekildi.

Galatasaray yönetimi bu nedenle Nelsson'un ayrılığına sıcak bakıyor. 20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda, 24 yaşındaki oyuncu satılabilir.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
5 çocuğu da tekvandocu babanın izinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Türkiye ve BAE'nin savunmadaki iş birliği güçleniyor
13:49
Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
13:42
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor
13:37
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:27
Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
13:19
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ