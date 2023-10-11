Galatasaray'da Davinson Sanchez beğeni topladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, stopere tek takviyeyi ise Davinson Sanchez ile yaptı.

Kolombiyalı futbolcu, 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edildi. 27 yaşındaki futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Davinson Sanchez bu sezon 3'ü lig, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Kolombiyalı oyuncu, Manchester United deplasmanında 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Sanchez, ligdeyse Bitexen Antalyaspor karşısında Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli savunmacı, sarı kırmızılı ekipte oynadığı son iki maçta 3 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

Diğer yandan Davinson Sanchez, başarılı grafiğiyle Nelsson'u gölgede bıraktı. Kolombiyalı oyuncunun takıma katılmasının ardından, Danimarkalı futbolcu yedek kulübesine çekildi.

Galatasaray yönetimi bu nedenle Nelsson'un ayrılığına sıcak bakıyor. 20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda, 24 yaşındaki oyuncu satılabilir.