Kasımpaşa'da Aytaç Kara etkisi

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada oynadığı oyunla izleyelenlerden büyük övgü topladı.

Kasımpaşa formasıyla lige hızlı bir şekilde giriş yapan milli oyuncu, attığı 6 gol ile takımının gol yollarındaki umudu oldu.

Gol krallığında 2. sırada

Kara, bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla toplamda 8 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 6 kez rakip fileleri havalandıran milli oyuncu, gol krallığı listesinde de kendisine yer buldu.

8 golle listenin ilk sırasında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin hemen arkasında 6 gol ile Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile 2'nci sırayı paylaşan 30 yaşındaki orta saha, kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi ve en iyi sezon başlangıcına imza attı.

8 haftada 6 gole ulaşan Kara, 2018-2019 yılında Bursaspor formasıyla yaşadığı en golcü sezonununu geride bırakarak kendi rekorunu egale etti.

Gol attığı maçlarda Kasımpaşa kaybetmedi

Kasımpaşa, 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 12 puan toplayarak ligde 8'inci sırada yer aldı. İstanbul ekibi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, 16 kez de kalesinde gol gördü.

Lacivert-beyazlı ekibin kaydettiği 13 golün 6'sı ise Aytaç Kara'dan geldi. Takımın en golcü oyuncusu konumunda olan milli oyuncu, bu sezon Kasımpaşa formasıyla gol attığı hiçbir maçı da kaybetmedi.

MKE Ankaragücü ile Alanyaspor'a 1'er gol ve Adana Demirspor ile Karagümrük'e 2'şer gol atan Kara, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

704 dakida süre aldı

Aytaç Kara, Kasımpaşa formasıyla bu sezon sırasıyla; Ankaragücü, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giydi.

Bu karşılaşmalarda toplamda 704 dakika süre alan orta saha, sadece Adana Demirspor maçında 74. dakika oyundan çıktı. Diğer 7 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, şimdiden sezona istikrarlı bir şekilde giriş yapmış oldu.

2022-2023 Süper Lig sezonunun ilk 8 haftasında toplamda 228 dakika süre alan Kara, yeni sezonda bu süreyi 3 katına da çıkarmış oldu.