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Spor
İHA 11.10.2023 12:05

Başakşehir'den 2. kez en kötü sezon başlangıcı

RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig’in 8 haftalık bölümünde 7 puan toplarken, ikinci kez ilk 8 hafta sonunda en kötü başlangıcını yaptı.

Başakşehir'den 2. kez en kötü sezon başlangıcı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünü 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak topladığı 7 puanla 15. sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertliler 2021-2022 sezonunun ilk 8 haftasında topladığı 6 puan sonrası, bu sezon 2. kez en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Sezonun ilk 3 maçında puan alamayan İstanbul ekibi, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırmış, yerine ise 43 yaşındaki çalıştırıcı Çağdaş Atan’ı getirmişti.

Atan yönetiminde Başakşehir, çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.

Piatek Süper Lig'de golle tanışamadı

Başakşehir’in sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, kariyerinde en kötü lig başlangıcına imza attı. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de oynadığı ilk 8 maçta golle tanışamadı.

Kariyerinde Genoa, Milan, Hertha Berlin, Fiorentina ve Salernitana gibi takımlarda forma giyen Polonyalı futbolcu, kariyerinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Başakşehir’de en fazla skor katkısı yapan; Leo Dubois

Başakşehir’in kiralık olarak Galatasaray’dan kadrosuna dahil ettiği Fransız sağ bek Leo Dubois, turuncu-lacivertli formayla oynadığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Dubois, 2 gol katkısıyla Başakşehir’in bu sezon en çok skor katkısı yapan futbolcusu konumunda bulunuyor.

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