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Spor
AA 11.10.2023 11:55

Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, erkek milli takımının, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak elde ettiği tarihi başarıyı kadınlarda da gerçekleştirmek için şanslarının devam ettiğini söyledi.

Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası
[Fotograf: AA]

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen sporculara malzeme desteği verilen etkinlik için geldiği Hatay'da, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almasını değerlendirdi.

Milli sporcuların, Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki performansının ardından ilk kez takım halinde olimpiyatlara gitme hakkı kazandığını belirten Çelen, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin bir spor ve cimnastik ülkesi olduğu mesajı verildi"

Çelen, erkek milli takımının, bu hedefi gerçekleştirmek için uzun yıllardır çalıştığını vurguladı. Çelen, takım halinde elde edilen başarının Türk cimnastiği için önemini aktardı.

"Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya aldık ama erkeklerde takım halinde olimpiyat kotası için 10 yıldır mücadele ediyorduk. Erkeklerde olimpiyatlara takım halinde kota almak, Türkiye'nin spor ve cimnastik ülkesi olduğu mesajının tüm dünyaya verilmesi için çok önemliydi. Bu gelecek nesiller için de önemli. Türkiye, ilk kez 2012'de olimpiyat kotası aldıktan sonra artık 'Olimpiyatlara gidiyor musunuz?' gibi sorular gelmiyor. Çok zor olmasına rağmen bizim için artık çok kolay hale geldi. Şimdi de çok zor olan takım kotasını aldık. Artık o anlayışlar yıkılacak. Sporcularımız, gelecek nesillere çok daha iyi bir miras bırakmış oldu. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, kutluyorum."

Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası

"Kadınlarda şansımız var"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın da olimpiyat hedefini sürdürdüğünü ifade etti.

"Kadınlarda takım halinde olimpiyatlara gitme amacıyla çalışmalara devam ediyoruz, şansımız var. Önümüzdeki dünya kupalarında olimpiyat biletini kovalamaya devam edecekler. Trampolincilerimizin mücadelesi başladı. Ritmik Cimnastik Milli Takımı ile bireysel ritmikçilerimizin olimpiyat kotası için mücadelesi sürüyor."

Millilerin başarısının, çocukları ve gençleri etkilediğine dikkati çeken Çelen, 81 ilde cimnastiğe ilginin artmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığının cimnastiğin yaygınlaşmasına büyük destek verdiğini, kadrolu antrenör sayısındaki artışın, Türkiye'nin cimnastiğe verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

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