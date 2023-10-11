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Spor
AA 11.10.2023 11:40

Tavsiyeyle atıcılığa başladı ilk müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu

Kırklareli'nde arkadaşının tavsiyesi üzerine atıcılık sporuyla tanışan 12 yaşındaki Fulya Ara, katıldığı ilk turnuvada minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Tavsiyeyle atıcılığa başladı ilk müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu

12 yaşındaki Fulya Ara, yaklaşık 1 yıl önce Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen havalı tüfekle atıcılık kursuna katıldı.

Katıldığı antrenmanlarda başarılı atışlar yapan Ara, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından haziran ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız B (minikler) kategorisinde birinci oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fulya Ara: Yoğun olarak çalışmaya devam ediyorum

10 Metre Havalı Tüfek Türkiye şampiyonu Fulya Ara, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kısa süre önce tanıştığı atıcılıkta yakaladığı başarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ara, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olmasının gururunu yaşadığını ifade etti. Ara, atıcılık sporunu çok sevdiğini ve başarılarına yenilerini eklemeyi istediğini anlattı.

"Yıldızlar kategorisinde bu başarılarımı devam ettirerek yine şampiyon olmayı hedefliyorum. Antrenmanlara sık sık katılıyorum, yoğun olarak çalışmaya devam ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Atıcılık antrenörü Özgür Lüleciler de Fulya Ara'nın kısa süre önce başladığı sporda başarıya imza atmasının geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Atıcılık sporunun kentin popüler branşlarından biri olduğunu ifade eden Lüleciler, atıcılığın kentte en çok lisanslı sporcuya sahip branşlar arasında yer aldığını ve hedeflerinin milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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