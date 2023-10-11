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Spor
AA 11.10.2023 10:45

Anadolu Efes Real Madrid'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 12 Ekim Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Anadolu Efes Real Madrid'i konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.

Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı.

Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.

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