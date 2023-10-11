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Spor
AA 11.10.2023 10:30

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, 12 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

12 Ekim Perşembe:

D Grubu: 19.00 Letonya-Ermenistan / 21.45 Hırvatistan-Türkiye

A Grubu: 21.45 İspanya-İskoçya / 21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç

E Grubu: 21.45 Arnavutluk-Çekya / 21.45 Faroe Adaları-Polonya

I Grubu: 21.45 Andorra-Kosova / 21.45 Belarus-Romanya

13 Ekim Cuma:

F Grubu: 19.00 Estonya-Azerbaycan / 21.45 Avusturya-Belçika

B Grubu: 21.45 Hollanda-Fransa / 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lüksemburg

21.45 Portekiz-Slovakya

21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi:

C Grubu: 16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya /  21.45 İtalya-Malta

H Grubu:

16.00 Kuzey İrlanda-San Marino

19.00 Slovenya-Finlandiya

21.45 Danimarka-Kazakistan

G Grubu: 19.00 Bulgaristan-Litvanya / 21.45 Macaristan-Sırbistan

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