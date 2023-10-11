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Spor
AA 11.10.2023 11:35

Depremi yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaştılar

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binlerce çocuğa sporun iyileştirici gücüyle ulaştıklarını söyledi.

Depremi yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaştılar
[Fotograf: AA]

Oryantiring (yön bulma) sporunun faydalarının yanı sıra yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Çolakoğlu, 2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

Çolakoğlu, bu branşın, bir bölgenin haritası üzerinde belirtilmiş hedef noktalarının sırası ile en kısa sürede bulunmasına dayalı, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa sporu olduğunu ifade etti.

"Baskı ve stres altındayken bağımsız olarak düşünme ve zorlukları çözme yeteneğini de artırarak zihinsel gelişime katkı sağlar. Oryantiring heyecan verici ve rekabetçi olmasının yanında, kullanılan malzeme bakımından pahalı olmayan bir spordur."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çolakoğlu, oryantiring sporunda hızlı koşmaktan daha önemlisinin, hızlı düşünme ve bir noktadan diğerine izlenecek en iyi rotaya karar verme olduğunu vurguladı.

Çolakoğlu, oryantiringin, "koşarken satranç oynamak" olarak tanımlandığını da ifade etti.

"Oryantiring, bütün aile bireyleri ile doğada güzel vakit geçirebilmek için yapılacak en iyi sporlardan biridir. Kişiye zor koşullar altında problemi analiz etme ve çözme yeteneği kazandırır. Oryantiring çevreci bir spordur çünkü doğada ayak izinden başka bir iz bırakmaz. Dünyada ve ülkemizde eğitim müfredatının bir parçası olan oryantiring, yediden yetmişe herkesin yapabildiği bir spordur. Ülkemiz gençliğine ışık tutmak, yön vermek, onları spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, oryantiring sporunu daha ileriye taşımak, uluslararası alanda rekabet edebilecek altyapıyı oluşturmak ve söz sahibi olabilmek amaçlarımızdandır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deprem bölgesinde oryantiring etkinlikleri

Çolakoğlu, deprem bölgesinde yaşayan çocuklar ile gençler için moral ve motivasyon etkinliği çalışmaları yaptıklarını anlattı.

"Federasyon olarak, 'Sporun iyileştirici gücü ile iyileşinceye kadar desteğe devam' sloganıyla çalışma başlattık. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 4 bin 502 çocuk ile gence ulaştık. Eğitsel ve sportif oyunlar ile depremzedelerimize moral vermeyi, motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladık. Bunda başarı sağladığımız için de bir nebze mutlu olduk."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başkan Çolakoğlu, 2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ağustos ayında İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çolakoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto, IOF ve SEEOA'nın katkılarıyla düzenlenecek şampiyonaya 1000'e yakın sporcunun katılmasının beklendiğini bildirdi.

"1960'lı yıllarda yapılan kazılarla ortaya çıkan antik kenti görecek ve Ege'mizin bu güzel ilçesinin hem tarihine hem de doğal güzelliklerine tanık olacaksınız. Bu büyük organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Her zaman olduğu gibi bu uluslararası yarışta da misafirperverliğimizi dünyaya göstereceğiz."

Fotoğraf: AA / Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu[Fotoğraf: AA / Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu]

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