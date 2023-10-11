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Spor
TRT SPOR 11.10.2023 12:30

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin performansı dikkat çekici

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, performansıyla beğeni topluyor. 12 resmi maçta sarı lacivertli formayı giyen Hollandalı futbolcu, 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin performansı dikkat çekici
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe'nin sol beki Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki performansı dikkat çekici. Geçtiğimiz yıla göre daha fazla forma şansı bulan Hollandalı futbolcu, verilen fırsatı doğru kullandı.

Rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğünü ve süratini daha fazla ön plana çıkaran genç sol bek, takım savunmasında da önemli bir rol üstlendi.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon tek golünü Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente’ye karşı kaydetti. 12 resmi maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, bu karşılaşmaların 9’una ilk 11’de başladı.

Oosterwolde, geçtiğimiz sezon devre arasında İtalya Serie B ekibi Parma’dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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