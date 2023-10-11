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Spor
TRT SPOR 11.10.2023 12:35

Beşiktaş'ta sakat oyuncular can sıkıyor

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimler, Galatasaray maçı öncesinde can sıkıyor. Gedson Fernandes, Mert Günok ve Salih Uçan'ın derbide forma giymesinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta sakat oyuncular can sıkıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park’ta karşılaşacak. Bu dev maç öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimler can sıkıyor.

Omzundaki sakatlığı atlatan Gedson Fernandes, geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucu tekrar sakatlandı. Sağlık ekibi, Portekizli oyuncunun derbide görev yapabilmesi için yoğun çaba harcaıyor.

Beşiktaş'ta bir diğer önemli eksik Mert Günok.

Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak saha dışına gelen tecrübeli eldivenin, ön adale grubunda problem var. 34 yaşındaki futbolcunun, derbiye yetiştirilmesi planlanıyor.

Son oynanan İstanbulspor mücadelesinde sahayı terk eden Salih Uçan'ın ise arka uyluk adalesinde ödem tespit edildi.

Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı. Salih de Galatasaray mücadelesinde sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş sağlık heyeti, bu 3 isimden Mert Günok’un sahada yer alma şansının, diğerlerine göre daha fazla olduğunu belirtti.

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