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Tottenham Eric Dier'in sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, orta saha oyuncusu Eric Dier ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
2014 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Dier, Tottenham'da bu sezon 29 maçta forma giydi.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Tottenham Eric DierSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:51
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