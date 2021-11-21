Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu'nun son yarışı sağanak nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Dünya Superbike Şampiyonası 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'da saat 10.00'da start alacak ikinci yarışının yoğun yağış nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Razgatlıoğlu, Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantilemişti.
Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı Endonezya'nın son yarışının başlama saati daha sonra açıklanacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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