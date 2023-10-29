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Spor
AA 29.10.2023 17:20

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta 2. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağının ikinci yarışında 2. sırayı aldı.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta 2. oldu
[Fotograf: AA]

Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Gelecek sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan Red Bull sporcusu Toprak, Pata Yamaha Prometeon takımıyla son yarışına çıktığı mücadeleye 4. cepten başladı.

Toprak, Aruba takımından Alvaro Bautista ile son viraja kadar verdiği mücadeleden galip ayrıldı ancak pist limitlerini ihlal ettiği için 2. sıraya geriledi.

Dün kazandığı birincilikle peş peşe 2'nci Superbike şampiyonluğunu garantileyen İspanyol Bautista, pilotlar klasmanını 628 puanla bitirdi.

2021 şampiyonu Toprak ise 552 puanla 2022'den sonra bu yıl da şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

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