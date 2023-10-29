Can Öncü Supersport'ta sezonu podyumda tamamladı

Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, Adrian Huertas (MTM Kawasaki takımı) ile 6. virajda yaşadığı temas sonucu ilk turda yarış dışı kaldı.
Can (Kawasaki Puccetti) ise 11. cepten kalktığı mücadelede, bitiş çizgisini ilk geçen Nicolo Bulega'nın (Aruba.it) 2.4 saniye arkasında 3. sırayı aldı.
İtalyan sürücü Bulega, topladığı 503 puanla şampiyonayı da zirvede bitirdi.
Bahattin 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırayı alırken, Can ise 89 puanla sezonu 13. olarak tamamladı.