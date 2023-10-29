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Spor
AA 29.10.2023 15:44

Van'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi

Van'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Van'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu üyesi Hakan Durğun, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Sağlıklı yaşam için pedal çevirelim"

Bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek istediklerini belirten Durğun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu etkinliğimizi düzenledik. Bisiklet kullanımı yaygınlaşmalı. Sağlıklı yaşam için pedal çevirelim. İlimizin bisiklet dostu şehirler arasında yer alması için çalışmalara katkı sunacağız. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

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