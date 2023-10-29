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Spor
DHA 29.10.2023 15:32

Beşiktaş'ta stoper ve sol bek kalmadı

Ligde ve Avrupa'da kaos dolu günler yaşayan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında bir çıkış yolu arıyor.

Beşiktaş'ta stoper ve sol bek kalmadı
[Fotograf: DHA]

Son 6 maçta 4 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son olarak perşembe akşamı Norveç'in Bodo Glimt takımından (biri iptal edilen) 4 gol birden yiyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Üstelik Beşiktaş, bu maçta iki sakat daha verdi ve 30 Ekim Pazartesi günü akşam ligde oynayacağı Gaziantep FK maçında stopersiz kaldı.

5 stoper de sakat

Sayısal anlamda ligin en çok stoperine sahip olan siyah beyazlılar, az rastlanacak bir şekilde bütün stoperlerinin sakat olduğu bir dönemi yaşıyor. Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Amartey, Colley ve Eric Bailly olmak üzere 5 orjinal stoperi bulunan Beşiktaş'ta, Necip Uysal da stoper olarak kabul ediliyor ve sayı 6'ya çıkıyor. Ancak bu kadar bolluğa rağmen bütün stoperlerin sakat olması Gaziantep FK maçında kimin oynayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil ve karar bu akşam yapılacak son idmanda verilecek.

Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip gibi bir çok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı diğer iki futbolcu ise Rosier ve Necip olacak.

Bu arada bilindiği gibi Mert Günok da kırmızı kart cezalısı ve kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.

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