Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.09.2023 17:10

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci kez podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı da 2. sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci kez podyumda

"Superpole" yarışını 3. sırada tamamlayan Toprak, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden gerçekleştirilen haftanın ikinci ana yarışına aynı sıradan başladı.

Pilotlar klasmanında zirvede bulunan İspanyol Alvaro Bautista, yarışta rahat bir galibiyet elde etti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak, dün olduğu gibi yine yarışı 2. sırada tamamladı.

İspanya'daki ilk yarışı kazanan İtalyan sürücü Michael Rinaldi ise damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Bu sonuçla Bautista, 504 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise sezonun bitimine iki etap kala 457 puanla ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın 11. etabı, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet Yarışı Motor Sporları
Sıradaki Haber
MotoGP Hindistan Grand Prix'sini Bezzecchi kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Hatay'da gölete giren 2 kişi boğuldu
17:57
"Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı" atölye çalışmalarıyla sona erdi
17:54
Filistin: İsrail, baskın ve ihlalleriyle bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor
17:38
Tayvan, Çin'in Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısında askeri tatbikat yaptığını bildirdi
17:36
Pakistan'da pazar yerine giren leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı
17:24
Karasu Çayı'nda kimyasal atıklar yüzlerce balığı öldürdü
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Arnavutköy'de bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Arnavutköy'de bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ