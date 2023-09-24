Beşiktaş geriden gelerek kazandı

Beşiktaş ile Kayserispor, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Aboubakar ile 62. dakikada Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Mane attı.

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan alan siyah beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak moral buldu.

Ligde bir maçı eksik Beşiktaş üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenilen Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş evindeki yenilmezliğini 17 maça çıkardı

Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 17 karşılaşmaya çıkardı.

Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'a karşı almıştı. Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.

21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Jeanvier, meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Mane'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

GOL - 56. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafayla topa vuran Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

GOL - 62. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Chamberlain, topu şık bir şekilde kontrol etti. İngiliz oyuncu, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.

77. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın pasında savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyi geçtikten sonra topu Rashica'ya aktardı. Kosovalı oyuncunun şutunu Kayserispor savunması çıkardı.

90+6. dakikada Rashica, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Kaleci Bilal Bayazıt, topu kurtardı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 73 Rosier), Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Necip Uysal), Chamberlain (Dk. 73 Rashica), Ghezzal (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cenk Tosun (Dk. 79 Zaynutdinov), Aboubakar.

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier (Dk. 61 Kolovetsios), Attamah, Carole, Ackah (Dk. 67 Baran Ali Gezek), Gökhan Sazdağı (Dk. 67 Aylton), Ramazan Civelek (Dk. 61 Bahoken), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Thiam.

Goller: Dk. 47 Mane (Mondihome Kayserispor) Dk. 56 Aboubakar, Dk. 62 Chamberlain (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 90 Mert Günok (Beşiktaş)