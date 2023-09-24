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Spor
TRT HABER / AA 24.09.2023 16:50

Ankara'da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Ankara'da kazanan çıkmadı

MKE Ankaragücü ile Konyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetti.

MKE Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Bajic atarken, Konyaspor'un golünü ise 28. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti.

Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivas'ta alan MKE Ankaragücü üçüncü beraberliğini alarak haftayı 6 puanla tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ilk kez kaybeden Tümosan Konyaspor da üçüncü beraberliğini alarak 9 puana yükseldi. 

Ankara'da kazanan çıkmadı

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi. 1-0.

24. dakikada konuk ekipten Oliveira'nın yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 28. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

44. dakikada ev sahibi ekipten Dokanovic'in yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

74. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pedrinho'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta topla buluşan Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahasında topun Adil Demirbağ'ın eline geldiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu monitöre giden Erkan Özdamar, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.

87. dakikada ev sahibinden Hanousek'in yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 45+5 Hayrullah Bilazer), Radakovic, Mujakic, Hanaousek, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Moreira), Dokanovic, Morutan (Dk. 89 Macheda), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 56 Cephas), Bajic.

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 89 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgen (Dk. 71 Cicaldau), Soner Dikmen, N'Zonzi, Morena (Dk. 79 Prip), Oliveira (Dk. 71 Emrehan Gedikli).

Goller: Dk. 3 Bajic (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Ali Kaan Gültekin (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Oliveira (TÜMOSAN Konyaspor)

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