1988-1991 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alman kaleci Harald Anton Schumacher (Toni Schumacher) koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği bir günü TRT Almanca’ya anlattı.

Schumacher, bahçesinde bulunan çimleri Fenerbahçe Stadyumu’nda olduğu gibi keserek kaleci antrenmanı yaptığını belirtti.

Efsane kaleci, spor yaparken Fenerbahçe logosunun bulunduğu koruyucu maskeyi de takmayı ihmal etmiyor.

Toni Schumacher, günü Ren nehrine karşı oturarak, Türkiye ve Fenerbahçe'de geçirdiği güzel zamanları düşünerek geçirdiğini ifade etti.

Efsane kaleci Türkçe olarak, "Evde kal ve sağlıklı kal" çağrısında da bulundu.

Wir haben Ex-Torhüter Toni Schumacher gefragt, wie er in Zeiten der Corona-Krise sein Leben verbringt. Er verriet uns unter anderem, dass er Abends an „die schöne Zeit bei Fenerbahçe und in der Türkei” zurückdenkt. pic.twitter.com/esMLHywiiV