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Bilim Teknoloji
AA 19.05.2024 11:35

Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı

Teknopark Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Mehmet Ensar Çalışan, beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) başlığını yerli imkanlarla üretmek için kurduğu şirkette AR-GE çalışmalarını tamamlayarak ilk prototipi çıkardı.

Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı

"Beyin-bilgisayar arayüzü" teknolojisi üzerine çalışmak üzere geçen yıl ağustos ayında "NeuraTurk Teknoloji ve Elektronik AŞ" adlı şirketi kuran 15 yaşındaki Çalışan, yerli EEG başlığını üretmek için AR-GE'ye odaklandı.

Çalışan, Teknopark Ankara'daki kuluçka merkezinde bulunan ofisinde genç ekibiyle yürüttüğü faaliyetler sonucu bu yıl şubat ayında ürünün ilk prototipini çıkardı.

Genç girişimcinin üzerinde yoğunlaştığı beyin arayüzü teknolojisi, nörobilim araştırmalarından tıbbi uygulamalara, eğitimden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Bu kapsamda Çalışan ve ekibi, "Yerli EEG Başlık Projesi"nin yanı sıra bu teknolojinin kullanılabileceği rehabilitasyon, havacılık, oyun, Endüstri 4.0 alanında projeler geliştirmek için de faaliyet yürütüyor.

Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı

Yaklaşık bir hafta sonra ikinci prototipi hazırlayacaklar

Çalışan, "beyin-bilgisayar arayüzü" teknolojisinin dünyada "ileri ve derin teknoloji" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Bu teknolojilerin uzun AR-GE süreci gerektirdiğini belirten Çalışan, üzerinde çalıştıkları projeye ilişkin, "Bu süreçte nihai ürüne geçmek için birden fazla prototip çıkarmanız gerekiyor. Biz de şubat ayında ilk prototipimizi çıkardık hatta Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda prototipimizi tanıtarak yatırım da aldık. Yaklaşık bir hafta sonra ikinci prototipimizi çıkaracağız. Ağustos ayında nihai ürünü çıkarmayı, Ocak 2025 itibarıyla da satışa hazır cihazı elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı

Çalışan, ürünün sunduğu teknolojilerle ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

"İnsan bir şey düşündüğünde, bir eylemi yapmak istediğinde ya da bir eğitim aldığında beyninin farklı nöronları arasında farklı reaksiyonlar oluyor. Siz bunları okuyup, ölçüp bilgisayarda görüntüleyebildiğinizde ve komutlar verebildiğinizde birçok sektörün kapısını aralıyorsunuz. Bu teknolojiyi kullanarak bir insansız hava aracının kontrolü de yapılabilir, bir eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığı da ölçülebilir. Bunun haricinde bizim de üzerinde çalıştığımız gibi rehabilitasyon tarafında da kullanılabilir."

Türkiye'nin "yatırım", "istihdam", "üretim" ve "ihracat" stratejisine atıfta bulunan Çalışan, her alanda yerli ve milli olma anlayışıyla bu stratejiye uygun çalıştıklarını söyledi.

Çalışan, Türkiye'de ticarileşecek EEG çalışmasının bulunmadığını belirterek, "Biz, bu eksiği tamamladık. 'Bu teknoloji yurt dışında üretiliyorken Türkiye'de neden üretilmiyor?' diye sorarak işe başladık. Amacımız, ülkeye hizmet etmekle beraber ihracatla Türkiye'ye döviz de kazandırabilmek" diye konuştu.

Lise öğrencisi, yerli EEG başlığı üretmek için kurduğu şirkette ilk prototipi hazırladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Çalışan, "Gençlik enerjinizi ülkenize, milletinize, devletinize katkı sağlamak için kullanıyor olmanız çok güzel bir şey. 19 Mayıs'ta da bu bilinçle önümüze bakmamız gerekiyor. Neden çalıştığımız, nasıl çalıştığımızdan çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Çalışan, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptıkları çalışmalara ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

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