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Spor
AA 16.12.2023 20:13

Tom Lockyer yere yığıldı Bournemouth-Luton Town maçı yarıda kaldı

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle takımının deplasmanda Bournemouth ile oynadığı maç yarıda kaldı.

Tom Lockyer yere yığıldı Bournemouth-Luton Town maçı yarıda kaldı
[Fotograf: Reuters]

Ligin 17. haftasında iki takım arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, topla mücadelenin olmadığı bir bölgede yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin Galli futbolcuya ilk müdahalesi, saha içinde gerçekleşti. 29 yaşındaki oyuncunun, sedyeyle saha kenarına alınmasının ardından hakem kararıyla maça devam edilmedi.

Kulüpten yapılan ilk açıklamaya göre, oyuncuu yarılara tepki verdi ve hastaneye kaldırıldı.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesi gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

Lockyer, ligde bu sezon 14 maçta 1 gole imza attı.

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