A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı.
Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 16, 2023
Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'le mücadele eden Milli Takımımız, rakibini 8-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Sizinle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/Eqxzf3QyGd
Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.
"Bu turnuvanın favorisiydik. Türk'ün gücünü bir kez daha herkese gösterdik. En büyük Türkiye!"— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 16, 2023
Söz gurur kaynaklarımızda, söz şampiyonlarımızda... pic.twitter.com/K4DdMPXcqF
Bakan Bak A Milli Kadın Golbol Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.
"Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!"