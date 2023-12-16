Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 16.12.2023 18:55

A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu

A Milli Kadın Golbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı.

Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.


Bakan Bak A Milli Kadın Golbol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.

"Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!"


Sıradaki Haber
Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik BAE'de bronz madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Filistinli gazeteci: İsrail güçleri onlarca kişiyi diri diri gömdü
19:38
BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir 'açlık' kriziyle karşı karşıya
20:10
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi
20:27
Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 25 yaralı
19:01
Kassam Tugayları: Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta İsrail askerleri hedef alındı
Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı veriyor
Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı veriyor
FOTO FOKUS
Küçükçekmece’de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada
Küçükçekmece’de İETT Otobüsünü su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ