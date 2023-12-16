A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı.

Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'le mücadele eden Milli Takımımız, rakibini 8-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Sizinle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/Eqxzf3QyGd — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 16, 2023

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

"Bu turnuvanın favorisiydik. Türk'ün gücünü bir kez daha herkese gösterdik. En büyük Türkiye!"



Söz gurur kaynaklarımızda, söz şampiyonlarımızda... pic.twitter.com/K4DdMPXcqF — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 16, 2023

Bakan Bak A Milli Kadın Golbol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.

"Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!"