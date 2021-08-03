Tokyo'da finalin adı İspanya-Brezilya
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya ve Brezilya finalde karşılaşacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.
Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Brezilya, ilk finalist oldu.
Brezilya'nın rakibi İspanya
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Saitama Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.
Uzatmada 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'yla golü bulan İspanya, maçı 1-0 kazanarak finalist oldu.
Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü Yokohama Uluslararası Stadı'nda TSİ 14.30'da oynanacak. Meksika'yla Japonya arasındaki bronz madalya maçı ise 6 Ağustos Cuma günü Saitama Stadı'nda TSİ 14.00'da başlayacak.
- 17:26
- 17:29
- 17:25
- 17:24
- 17:07