Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo 2020'da futbolda grup maçları tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.
Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.
C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.
Futbolda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Fransa-Japonya: 0-4
Güney Afrika-Meksika: 0-3
B Grubu
Romanya-Yeni Zelanda: 0-0
Güney Kore-Honduras: 6-0
C Grubu
Avustralya-Mısır: 0-2
İspanya-Arjantin: 1-1
D Grubu
Almanya-Fildişi Sahili: 1-1
Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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