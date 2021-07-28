Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çinli halterden 3 olimpiyat rekoru
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.
Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 73 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Çinli halterci Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 olimpiyat rekoru birden kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Venezuelalı Julio Ruben Mayora Pernia, toplamda 346 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Arnavutluk'tan Briken Calja ise 341 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.
3 OLİMPİYAT REKORU BİRDEN!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 28, 2021
Erkekler 73 kiloda Çinli halterci Shi Zhiyong, koparmada 166, silkmede 198 kilo kaldırıyor ve toplamda 364 kilo ile olimpiyat rekoru birden kırıyor! #Tokyo2020 #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/ycA4VCICIw
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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