The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporculardan Beste Kaynakçı, Cenk İldem, Sümeyye Boyacı ve Ali Sofuoğlu yer aldı.

Organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor, sanat ve moda camiasıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Motivasyonumuz, inancımız ve kararlılığımız son derece yüksek"

Kasapoğlu, sporcuların Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getirdi.

"Artık Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kaldı. Motivasyonumuz, inancımız ve kararlılığımız son derece yüksek. Aynı zamanda modern olimpik hareketin doğum günü olarak adlandırılan olimpik bir gün içindeyiz. Olimpiyat komitesinin kurulması bundan tam 127 yıl öncesine 23 Haziran tarihine dayanıyor. Bu vesileyle başta sporcularımız olmak üzere herkesin olimpiyat gününü tebrik ediyorum. Sporun birleştirici ruhunun tüm insanlık için etkili olduğu nice 23 Haziranlar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

"91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı"

Gençlik ve Spor Bakanı, ay-yıldızlı sporcuların çok çalışarak ortaya ciddi bir emek koyduğunu belirtti.

"Şu an itibarıyla 91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı. Milletimiz bu haklı gururu yaşıyor. Sporcularımız için her türlü imkanı, altyapıyı sağlamak açısından tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle spora ve sporcuya ciddi desteğiyle son 19 yılda tüm branşlarda bir tesisleşme hamlemiz oldu ve hala devam ediyor. Bu vesileyle güçlü bir altyapı sağladık. Sporcuyu her türlü imkanla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Her geçen gün olimpik sporcu havuzumuz büyüyor ve gelişiyor. Sporcularımız da bizi her müsabakada gururlandırıyor. Bu işin hep birlikte meyvelerini toplayacağız. Sporcularımızın en büyük hayallerinden biri olimpiyatlara katılmak, ülkesini temsil etmek, kendisini hazırlamak. Sporcularımızın her biri bu süreçte ciddi başarılara imza attı. İstiklal Marşı'mızı gururla okuttular, bayrağımızı göndere çektiler, spor tarihimize zenginlik kattılar ve gelecek nesillere ilham kaynağı, rol model oldular. Tüm kalbimle inanıyorum ki Tokyo 2020'de de ülkemizi gururla temsil edecekler."

"Geçmişte sporcumuz olmayan branşlarda artık kotamız var"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmişte sporcu olmayan branşlarda bugün olimpiyat kotası alındığının altını çizdi.

Kasapoğlu, hem olimpik hem de paralimpik branşlarda kota mücadelelerinin devam ettiğini hatırlattı.

"2020 Tokyo'ya 17 olimpik, 8 paralimpik branşla katılacağız. Geçmişte sporcumuz dahi olmayan branşlarda kotalarımız var. Olimpikte 91, paralimpikte 62 kotamız var. Kotaların hemen hemen yarısı kadın sporcularımızdan oluşuyor. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Kadınlarımızın bu başarısını bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte daha yukarılara taşımalıyız. Sporda da ayrı bir ivme kazandıran kadınların spora aktif katılımı, seyircisi değil etkeni olması bakanlık olarak kadın odaklı spor politikamızda en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ciddi emek ve gayret var."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, olimpiyat ve paralimpik oyunlarının sadece ülkelerin başarılarının değil aynı zamanda markalarının da yarıştığı organizasyonlar olduğunu vurguladı.

"Bakanlık olarak 'Spor Türkiye' vizyonumuzla tek çatı altında toplanıyoruz. Tüm stratejilerimizi birbiriyle bütün halde gerçekleştireceğiz. Sizlere tanıtacağımız Tokyo 2020 sporcularımızın giyeceği koleksiyonda bu marka stratejimizin bir uzantısı. Olimpiyatlar sürecinde kullanılacak bu koleksiyon için bakanlığımız ve arkadaşlarımız 2 yıldır yoğun bir çalışma halinde. Türkiye tekstilde de çok eşsiz bir tecrübeye sahip. İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli tasarım ve markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamlı çalışmada emek harcayan herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli sporcularımızın göğüslerinin üzerinde taşıyacağı şanlı bayrağımıza yakışır adil oyun anlayışıyla yarışacaklarına gönülden inanıyorum. Tüm sporcularımızın bugüne kadar olduğu gibi bir ve beraber olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Heyecanlarını her koşulda paylaşmaya deva edeceğiz. Hep birlikte inanıyorum ki bu sevinci ve gururu paylaşacağız. Bu anlamlı yolda spor ailemize gönülden başarılar diliyorum."