Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen İsveç, Polonya ile Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede İsveç, maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

İsveç'in gollerini 2. ve 51. dakikalarda Emil Forsberg, 90+4. dakikada ise Viktor Claesson attı. Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda yıldız oyuncu Robert Lewandowski kaydetti.

Lewandowski'nin ilk yarının 17. dakikasında yakaladığı pozisyonda yaptığı vuruşlar ise iki kez üst üste direkten döndü.

Bu sonuçla İsveç, 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Grupta İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle: