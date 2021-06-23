İsveç grubu lider tamamladı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında İsveç, Polonya'yı 3-2 yendi.
Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen İsveç, Polonya ile Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya geldi.
GOL! İsveç golle başladı! Polonya savunmasının büyük hatasını Emil Forsberg affetmiyor! #EURO2020 #SWE #POL pic.twitter.com/NithdKky10— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede İsveç, maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
GOL! Emil Forsberg İsveç'i taşımaya devam ediyor! #EURO2020 #SWE #POL pic.twitter.com/WUlkU1kbse— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
İsveç'in gollerini 2. ve 51. dakikalarda Emil Forsberg, 90+4. dakikada ise Viktor Claesson attı. Polonya'nın gollerini ise 61. ve 84. dakikalarda yıldız oyuncu Robert Lewandowski kaydetti.
ROBERT LEWANDOWSKİ!! Klasına yakışır harika bir gol atıyor!! #EURO2020 #SWE #POL pic.twitter.com/jZujVN7ZFl— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Lewandowski'nin ilk yarının 17. dakikasında yakaladığı pozisyonda yaptığı vuruşlar ise iki kez üst üste direkten döndü.
Lewandowski pes etmiyor!! Polonya geri döndü! #EURO2020 #SWE #POL pic.twitter.com/gZy6vFJG9R— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Bu sonuçla İsveç, 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Grupta İspanya 5 puanla ikinci olarak E Grubu'ndan son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
GOL! İşte Claesson'un İsveç'e galibiyeti getiren golü... #EURO2020 #SWE #POL pic.twitter.com/kuuaO9nxlt— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Grubu 3 puanla tamamlayan Slovakya ile 1 puanlı Polonya ise turnuvaya veda etti.
E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İsveç
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|İspanya
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|Slovakya
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|Polonya
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
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