Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev bölümü şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan yardımcısı: Bikem Kanık
Genel sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim kurulu sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
Etiketler: Galatasaray
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