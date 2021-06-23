Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Peter Zulj Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Başakşehir, Lucas Lima'nın ardından bir transferi daha açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
"Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Zulj, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe’ye transfer olmuş ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Zulj, Avusturya Milli Takımı’nda da 11 kez forma giydi.
Peter Zulj— İstanbul Başakşehir ???????? (@ibfk2014) June 23, 2021
Anderlecht @ibfk2014 https://t.co/TDfHghvVmN pic.twitter.com/4Qunely2H7
Etiketler: Transfer Haberleri Medipol Başakşehir
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