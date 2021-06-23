Başakşehir, Lucas Lima'nın ardından bir transferi daha açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

"Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Zulj, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe’ye transfer olmuş ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Zulj, Avusturya Milli Takımı’nda da 11 kez forma giydi.