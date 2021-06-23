TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımın EURO 2020'deki performansını Milliyet gazetesine değerlendirdi.

"Her maça ağır baskı altında çıktılar"

Başkan Özdemir, millilerin kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiklerinin altını çizdi. Özdemir, turnuvanın açılış maçında İtalya ile oynamanın bir fikstür talihsiziliği olduğunu belirti.

"Bu karşılaşma takımımızı olumsuz etkiledi. Çocuklar çok üzüldüler, sarsıldılar. Sonrasında da her maça ağır baskı altında çıktılar. Avrupa’da oynayan çocuklarımız takıma formda geldi, ancak yorgunluk ve talihsizlik çok yıpratıcı oldu."

"Hakemlerle VAR odası çok az konuştu"

Nihat Özdemir, şampiyonada takımların oynadığı futboldan ders alınması gerektiğini söyledi.

"Hakemlerle VAR odası çok az konuştu. Hatasız denecek kadar çok doğru kararlar verdiler. Hepimize, herkese örnek uygulamalar gördük. Umarım bu durumu Süper Ligimizde de yaşarız."

"Yeni hedef 1 Eylül’deki Karadağ maçı"

Özdemir, 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesinde Şenol Güneş ile birlikte yoğun bir program uygulayacaklarını dile getirdi.

"Bizim için yeni hedef 1 Eylül’deki Karadağ maçı. Sonrasında Cebelitarık ve Hollanda karşılaşmaları var. Hepsini kazanmak istiyoruz. Dünya Kupasına katılma hedefini son maça bırakmak istemiyoruz."

Yeni yabancı sınırlamasına gelen itirazları da değerlendiren Başkan Özdemir, “Doğru bir karar aldık. Yararını göreceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.