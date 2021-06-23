Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile yola devam ediyor. Sarı lacivertliler, 2019 yılında 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Fransız yıldızın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı.

Skorer oyuncu, geçen sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 32 maçta 15,8 sayı, 3,9 asist ve 3,2 ribaund istatistikleri yakaladı. De Colo, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Daha önce Avrupa Ligi kupasını 2 kez kaldıran tecrübeli yıldız, 3 kez de en iyi 5'e seçilme başarısı gösterdi. Fransa Milli Takımın'da da forma giyen De Colo, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkesini temsil edecek.

De Colo'yu takımda tutan Fenerbahçe Beko, Marial Shayok, Devin Booker ve İsmet Akpınar'ı kadrosuna katmıştı.

Dyshawn Pierre ile de sözleşme uzatan sarı lacivertliler, Pınar Karşıyaka'dan Metecan Birsen ve Baskonia'dan Achille (Akile) Polanara ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon bekleneni veremeyen Kenan Sipahi, Berkay Candan, Jarrell Eddie, Edgaras Ulanovas, Kyle O'Quinn, Lorenzo Brown ve Alex Perez ile de yollar ayrıldı.