İmza törenine kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Akdaş, sportif direktörlüğe getirdikleri Baki Mercimek'in başkent ekibinin eski evlatlarından olduğunu belirterek, "Bütün transfer işlerini hocamızın istediği şekilde takip edecek ve yönlendirecek." dedi.

Teknik direktör Metin Diyadin'in de Gençlerbirliği'nin evladı olduğunu ifade eden Akdaş, "Metin Diyadin de Baki Mercimek de gayet uygun şartlarla çalışmayı kabul etti. Onun için kendilerine huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Metin Diyadin, Gençlerbirliği'ne 1988 yılında futbolcu olarak, şimdi ise teknik direktör olarak geldiğini belirtti.

"Altyapıyla ilgili zaten benim futbolculuk dönemimden sonra teknik adamlığa başlangıcım da Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ 2. Lig'den Süper Lig'e çıkarken de bu takımda teknik direktörlük yaptım. Gençlerbirliği'nin bütün ivmelerini yaşamış biriyim. Altyapı, Gençlerbirliği'nin tarihi misyonunda var, bunu muhakkak bir harekete geçirmek lazım."

Altyapıyı da inceleyerek doğru ve iyi bir takım kuracaklarını belirten Diyadin, altyapı antrenörlerinin emeklerinin de büyük katkı sağladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Baki Mercimek: Şampiyonluğa oynayan takımın altyapısını kuracağız

Sportif direktör Baki Mercimek, yurt dışında yetişmiş bir futbolcu olarak Türkiye'ye geldiği ilk kulübün başkent ekibi olduğuna işaret etti. Mercimek, teknik direktör Metin Diyadin ile çok oyuncu izlediklerini, belirledikleri hedefler olduğunu dile getirdi.

"Kulübün çok önemli bir dönüm noktasındayız. Yönetim kurulunda da eskiden beri tanıdığımız değerli ağabeylerimiz var. Başta başkanımız bu kulübe sahip çıkmak için geldiler. Hocamızla birlikte teknik anlamda sportif başarı için bu temelleri atacağız, çok ciddi yarışan ve gelişen bir takım kuracağız inşallah. Ciddi bir şekilde yarışan ve gelişen bir takım kuracağız. Gelecek yıl, 100. yılımız. Bu sene şampiyonluğa oynayan takımın altyapısını kuracağız. Bu doğrultuda da genç oyuncuları tabii ki altyapıdan kazandıracağız. Onun devamında da transfer politikamızı izleyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Konuşmaların ardından başkan Mehmet Niyazi Akdaş, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek, sözleşmeleri imzaladı.