Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na geçici madde eklenmesine karar verdi.

Bu maddeye göre kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2021-2022 futbol sezonunda da uygulanmayacak.