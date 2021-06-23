Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uğurcan Çakır: Bu üzüntüyü telafi edeceğiz
[Fotoğraf: DepoPhotos]
A Milli Futbol Takımının kalecisi Uğurcan Çakır, hezimetle sonuçlanan EURO 2020'nin ardından paylaşımda bulundu.
EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum."
Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/iZY2klXHmE— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) June 23, 2021
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Beşiktaş sezonu 5 Temmuz'da açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz