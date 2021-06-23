Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret eden 7 kişi için işlem başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişiler belirlendi.
Bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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