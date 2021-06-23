Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci, 15 yıldır işine koşarak gidiyor, evine de aynı şekilde koşarak dönüyor.

Sigarayı 40 yıl önce bırakarak spor yapmaya başlayan Cemal Keçeci, hayatının bir parçası haline gelen koşmayı çok seviyor.

Her sabah 3 kilometre koşu

İl dışı seyahatleri dışında ulaşım aracı kullanmamaya gayret gösteren Keçeci, her sabah spor kıyafetlerini giyerek 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidiyor. Soyunma odasında kıyafetlerini değiştirdikten sonra işinin başına geçen Keçeci, mesai bitiminde evine yine koşarak ulaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Çevresinde "Atlet Cemal" olarak tanınan Keçeci, spor tutkusunu gençlere aşılamaya çalışıyor.

"Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor"

Cemal Keçeci, günlük 20 kilometre koştuğunu ve katıldığı birçok koşu yarışmasından dereceleri bulunduğunu anlattı:

"Yarışmalara katılıyorum ve bayrak koşuları yapıyorum. Bir yarışmada 43 kilometre koştum ve derece aldım. Trabzon'da düzenlenen koşu yarışmasında 20 kilometrede dünya üçüncüsü oldum. Her yarışmaya katılmaya çalışıyorum. Kent merkezine koşarak giderim. Günlük 4 saat hiç durmadan koştuğum oluyor. Her fırsatta koşuyorum. Sağlığım yerinde. Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor, kendimi kötü hissediyorum ama günlük koşumu yaptığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi oluyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Emekli olsam da koşacağım, hatta ölünceye kadar koşacağım"

[Fotoğraf: AA]

“Gençlere örnek olmak istiyorum”

Keçeci, koşmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini bu çabasıyla gençlere de örnek olmak istediğini söyledi.

"Sağlıklı yaşamak için koşmalıyız fakat bir amacım da yaşım biraz ileri olduğu için gençlere örnek olmak. Onları ateşleyerek sporu sevdirmek istiyorum.”