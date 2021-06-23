Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulunda, yaşları 5 ila 20 arasında değişen 170 öğrenci bulunuyor. TÜBİTAK’a 14 projeyle başvuran okulun tüm projeleri onay aldı. Projelerde öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra velilerin, okulun idarecilerinden personeline tüm kadronun katkısı var.

Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Safa Kocamaz, “TÜBİTAK 4006 projeleri bizim için büyük bir fırsat oluşturuyor” diyor. Bu projelerle özel eğitim öğrencilerinin hayata daha iyi tutunmasının amaçlandığını anlatıyor.

Özel Eğitim Öğretmeni Aykut Durmuş, “Aslında, tamamen farkındalık yaratmak istediğimiz konu şudur: Öğrencilerimizin temelde işe yaradıklarını hissetmeleri onları motive ediyor. Kabul görmeleri onları motive ediyor ve takdir görmeleri en önemli husus” diyor.

Yetkililer de fuarı gezdi

Fuara katılan isimlerden biri de İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu. Projeleri tek tek dinleyen Hatipoğlu, “Burada, TÜBİTAK projesi kapsamında özel çocuklarımızın yaptığı projeleri gördük. Aynı zamanda onların toplum hayatı içerisinde ne kadar güzel entegre olabileceklerine dair işaretler aldık.” diyor.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ise “Yaptığımız tüm çalışmalarda öncelikli olarak hedefimiz çocuklarımızın iyi ve yeni şeyleri kendi çabalarıyla öğrenmelerini sağlamak. Bu da en güzel şekilde bu projelerle üretilmekte” diye konuşuyor.

Amaç fikirlerin öğrencilerden çıkması

Özel Eğitim Öğretmeni Aykut Durmuş, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın genel amacı fikirlerin öğrencilerden çıkması, öğretmenlerin bu konuda destekçi olmaları. Biz projelerimizi üretirken tamamen öğrencilerimizle birlikte ders ortamında oluşturduk” diyor.

Odak noktaları ise şu soru olmuş:

“Öğrencilerimizin sosyal anlamdaki eksikliklerinden, bilişsel anlamdaki, dil konuşma üzerindeki eksikliklerinden hangi noktada, hangi projeyle neyi tamamlayabiliriz?”

Öğrencilerin ihtiyaçları birbirinden farklı, projeler de öyle

Durmuş, bir projenin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Osmanlı’da müzik ve doğa terapilerinin öğrenciler üzerindeki etkileri projemiz... Burada bir öğretmenimiz öğrencisiyle ders yaparken, öğrencimiz Osmanlı döneminde özel eğitim okullarının nasıl olduğunu soruyor ve sonrasında araştırma süreci başlıyor. Aslında proje süreci bu şekilde başlıyor. Osmanlı’da müzik kullanımı, özellikle özel gereksinimli bireylerde müziğin nasıl kullanıldığı, hangi makamların hangi eksikliğe, hangi özel duruma iyi geldiği gibi konuları inceledik.”

Diğer bir projeleri ise sağlıklı yaşam üzerine.

Okullarında ve çevredeki okullarda öğrencilerin obezite problemi yaşadığını görünce böyle bir proje hazırlamaya karar vermişler. Öğretmenleriyle mutfağa giren öğrenciler, derslerde kullanacakları sağlıklı ödülleri hazırlamış.

TÜBİTAK ateşi yaktı, biz körükledik

Durmuş, öğrencilerin de bu projelerde çalışmaktan mutlu olduğunu anlatıyor:

“Örneğin tarım projemizde, çocuklarımız sabah gelip artık ‘Yumurta toplamayacak mıyız? Hadi bahçeyi ekelim biçelim’ gibi çok harika geri bildirimler de alıyoruz.”

Velilerden de olumlu geri bildirimler aldıklarını söylüyor ve “TÜBİTAK ateşi yaktı. Biz ateşi körükledik. O ateş evde, aileleri ısıtmaya başladı, mutlu etmeye başladı. Geri dönüşler harika oldu” diyerek özetliyor.